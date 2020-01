Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Foxboro, EUA., 24 Ene (Notimex).- Tras anunciar su retiro de los emparrillados, el mariscal de campo Eli Manning recibió una peculiar felicitación de su colega Tom Brady, quien admitió que le dolió haber perdido los Súper Tazones XLII y XLVI ante él.

“¡Felicitaciones por tu retiro y una gran carrera Eli! No voy a mentir, desearía que no hubieras ganado ningún Super Bowl”, escribió el aun quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra.

En sus 16 campañas en la NFL, el menor de los Manning consiguió dos anillos de Super Bowl con los Gigantes de Nueva York, ambos ante Patriotas de Nueva Inglaterra y Tom Brady, en 2007 y 2011.

Congratulations on your retirement, and a great career Eli! Not going to lie though, I wish you hadn’t won any Super Bowls.

— Tom Brady (@TomBrady) January 24, 2020