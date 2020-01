Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Washington, 24 Ene (Notimex).- El presidente de estadounidense Donald Trump afirmó que ha tomado medidas para proteger la vida de los “no nacidos”, al convertirse en el primer presidente en funciones en asistir a la Marcha por la Vida anual contra el aborto.

“Hoy, como presidente de los Estados Unidos, estoy realmente orgulloso de estar con ustedes”, dijo Trump en su discurso ante integrantes de la Marcha por la Vida y reiterar que “los niños no nacidos nunca han tenido un defensor más fuerte en la Casa Blanca”.

Agregó que con su esfuerzo hacen de la nación “pro-vida y pro-familia” pues cumplen «la misión de su vida» de «ayudar a difundir la gracia de Dios».

Hey hey! Ho ho! Roe v. Wade has got to go! pic.twitter.com/eDec48nbX4

— March for Life (@March_for_Life) January 24, 2020