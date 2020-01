Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Austin, 24 Ene (Notimex).- Los bomberos de Houston atienden el incendio que dejó una explosión originada en lo que parece ser un edificio industrial, donde hasta ahora se reporta un herido.

La persona lesionada fue llevada al hospital debido al fuerte estallido que fue percibido en varios hogares aledaños, informa CNN y el canal estadounidense WCTV.

La explosión se sintió en otros edificios cerca de la cuadra 4500 de Gessner Road, a unas 18 millas al noroeste del centro, a las 4:30 horas, tiempo local, (10:30 GMT).

Los residentes han reportado ventanas y puertas rotas en sus domicilios ubicados en el área, informa el canal virtual KTRK.

WATCH: 'Massive' explosion at a building in Houston is felt and heard for miles; no word on casualties pic.twitter.com/fjLzInJ7l5

— BNO News (@BNONews) January 24, 2020