Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Puede que todos tengamos alguna fotografía donde nos veamos espectacular, o aquella que te da un gran recuerdo, pero a tu lado se encuentra la persona equivocada, pero no temas más, que una usuaria en Twitter puede borrar a esa persona de tus fotografías.

La usuaria @hexappeal se ha vuelto viral en Twitter tras una gran oferta:

«Por 10 dólares borraré a tu ex de tus fotos, solo trabajos serios, por favor».

for $10 i will edit your ex out of your photo serious inquiries only pic.twitter.com/QDLfNlb86u

— 𝕮𝖎𝖗𝖈𝖊 ⚖ (@hexappeaI) January 9, 2020