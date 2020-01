Una flama que perdura

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

El Contador Tárrega.-

Cuando vivimos en Tampico, formamos mi esposa y yo un grupo scout con niños y jóvenes de la iglesia a la que asistíamos. En los cinco años que dirigimos el grupo (hasta que nos cambiamos de ciudad) tuvimos múltiples experiencias que ayudaron a los muchachos a apreciar la naturaleza y sentir de cerca el amor de Dios. Tenemos montones de fotografías en las que quedaron plasmadas muchas de esas experiencias. Excursiones a la playa, caminatas, campamentos, “maratones de la buena acción”, y otras.

Una de las mejores fue cuando acampamos en las cascadas de Pago Pago, en San Luis Potosí. Planeamos ese campamento con mucha anticipación y todo estaba listo para salir un viernes de la estación del ferrocarril. El domingo previo, empezó a llover. Y llovió el lunes; y llovió el martes, y no sabíamos cuándo pararía la lluvia. El miércoles seguía lloviendo y me dice Akela (el jefe de la manada, los niños más pequeños): “¿Cómo ve, le digo a los jóvenes que se cancela el campamento?” “Dígale a los jóvenes –le respondí– que empiecen a orar”. Y seguimos adelante con los planes. El jueves siguió lloviendo. El viernes, día de partir, desperté antes de las cinco de la mañana (el tren salía a las seis) y ya no se oía la lluvia sobre la ventana. Nos fuimos a la estación, y ahí estaban los 60 jóvenes y señoritas, niños y niñas, listos a partir. Al empezar a subir al tren, poco antes de las seis, empezó a despuntar un sol maravilloso, y le dije a Akela: “El Señor no podía dejar de escuchar las oraciones de 60 almas llenas de fe”. Partimos al lugar, y pasamos tres días extraordinarios, llenos de aventura y emoción.

Esa y otras experiencias similares acrecentaron nuestra fe y nuestra gratitud a Dios, crearon lazos eternos de unión y sembraron valores en el corazón de los jóvenes en virtud de lo cual, en una actividad, los comparé con otros jóvenes que describe un libro, de los cuales se dijo: “Y todos ellos eran jóvenes, y sumamente valientes en cuanto a intrepidez, y en cuanto a vigor y actividad; mas he aquí, esto no era todo; eran jóvenes que en todo momento se mantenían fieles a cualquier cosa que les fuera confiada”. Sí, estos muchachos aprendieron también a ser dignos de confianza al inculcarles los principios y la filosofía scout.

Cuando tuvimos nuestra fogata de despedida, cantamos esa canción que todo scout conoce: “No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós, muy pronto junto al fuego nos reunirá el Señor” y con lágrimas en los ojos, nos despedimos, pero sabiendo que los lazos de amor y amistad que se habían creado, no terminarían nunca.

El mes pasado, al acudir a Tampico a pasar el fin de año con la familia de mi esposa, un amigo me preguntó si podría dar una charla sobre mi experiencia en el escultismo. Al correrse la voz por Facebook, aquellos niños y jóvenes de los que nos habíamos despedido quince años atrás, ahora todos adultos, propusieron que nos reuniéramos para saludarnos. La casa de Akela se abrió con generosidad para recibirnos; poco a poco fueron llegando mis muchachos, algunos de ellos ya con hijos que los acompañaban, y una vez más, tuvimos una fogata scout, que iniciamos como todas las que habíamos hecho, con la oración de la fogata: “Que las llamas se levanten hasta el cielo, y con ellas el corazón de los mortales, que al crepitar de sus candentes brasas, llenen al mundo de amor, luz y alegría”.

Les pedí que me actualizaran de sus vidas, revivimos entrañables momentos, gritos de patrulla, cantamos canciones scouts, tomamos fotos, asamos bombones y terminamos nuevamente cantando “muy pronto junto al fuego, nos reunirá el Señor”, prometiéndonos que esta vez no dejaríamos que pasara tanto tiempo antes de volvernos a reunir. Me dio gusto ver que todos ellos se siguen manteniendo fieles a cualquier cosa que les es confiada, y nuestro viejo grito de batalla, se dejó escuchar una vez más: “Jóvenes de Israel, ¡PRESTOS A SERVIR!!”

Una canción que acostumbrábamos cantar se llama “Una flama que perdura”, y en parte dice: “Llevamos en el pecho una flor que alcanza las alturas, del corazón al alma, una flama que perdura. Porque somos Scouts, somos como el viento, quién nos detendrá, la paz de nuestro tiempo es nuestro ideal porque somos Scouts, SCOUTS!”. Tal vez ha llegado el momento de que esa flama se vuelva a avivar, y vuelva a brillar con esplendor.

