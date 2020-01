Abuelita se casa con su novio de 35 años

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Iris Jones es una abuelita británica de 80 años que está a punto de contraer matrimonio con su novio egipcio, Mohamed Ahmed Irbriham de 35 años, al cual conoció por medio de Facebook.

La mujer aseguró a medios británico que Mohamed no se encuentra interesado en su dinero ni en obtener la nacionalidad, “Si se va casar conmigo, por mi fortuna, estará tristemente decepcionado porque vivo de una pensión”.

La pareja intentó casarse hace una semana en Egipto, pero al no contar con la documentación necesaria tuvieron que posponer sus planes, actualmente, Iris se encuentra ahorrando para poder cumplir su sueño de casarse con su novio.

“He pasado años haciendo felices a otras personas, ahora sólo quiero casarme con el hombre que amo antes de morir”.

Iris Jones se describe a sí misma como una persona rebelde y aseguró que Mohamed es la persona perfecta para ella y comentó que quedó sorprendida con la altura del joven al conocerlo en persona, también comentó que es increíble en la intimidad.

“No fue fácil, pero fue muy amoroso y romántico. (…) Mi ex esposo dijo que era frígida cuando nos divorciamos hace 40 años, pero ahora sé que no lo soy”, comentó.

Mohamed tuvo que dejar su empleo ya que su jefe no le permitió faltar un par de días para poder pasar más tiempo con su amada en el Cairo, además recalcó que él no se encuentra interesado en los bienes materiales de su pareja y que lo único que quiere es disfrutar de su amada.

“El amor no tiene edad y no tiene límites. Iris y yo descubrimos que nos entendíamos bien y sentíamos la ternura. No me importa la opinión de nadie, sólo lo que me hace sentir bien”.

Jones cuenta con una pensión de 200 libras por semana, (más de 4 mil pesos) y vive en una casa valorada en 220 mil libras, (cerca de 5 millones y medio de pesos).

