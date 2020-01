Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

México, 26 Ene (Notimex).- La sexagésima segunda entrega anual de los Grammy, dio inicio con la actuación de Lizzo y un emotivo discurso por parte de la presentadora Alicia Keys, en referencia al deceso del deportista Kobe Bryant.

La multinominada, Lizzo, quien horas más temprano ya había ganado dos gramófonos dorados, hizo lo suyo con el tema Truth Hurts, en el que destacó el poder femenino al incluir solamente bailarinas en su espectáculo, mismas que al final celebraron entre abrazos.

“Hoy venimos a celebrar la música, pero también estamos muy tristes, pues Estados Unidos y todo el mundo perdió a un héroe. Estamos aquí con el corazón roto en la casa que construyó Kobe Bryant.

“En este momento él, su hija Gianna, y todos los que perdimos trágicamente hoy, están en nuestro espíritu y corazón”, destacó Alicia Keys durante su primer momento al micrófono, para luego homenajearlos con el tema It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday, de Boyz II Men, quienes la acompañaron.

Luego de la participación de Gwen Stefani y Blake Shelton con la canción Nobody but you, fue entregado el primer premio de la ceremonia, el tercero para Lizzo, ahora por Mejor Actuación Solista. “Ustedes crean música hermosa, tenemos que seguir tocando a la gente y hacer música que los libere”, dijo a sus colegas durante su discurso.

El segundo Grammy de la noche fue por Mejor actuación de Dúo o Grupo Country, y se lo llevaron Dan + Shey por el tema Speechless.

