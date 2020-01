Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La Organización de Investigación Espacial de India ha presentado el prototipo de un robot con características femeninas, su nombre es “Vymmitra” y será lanzada al espacio en diciembre de este año.

El robot no cuenta con piernas y es capaz de comunicarse en dos idiomas distintos, indú e inglés.

El proyecto tiene el objetivo de enviar al primer humanoide al espacio e interactuar con los astronautas, Vymmitra debe reconocerlos y contestar preguntas, como lo haría una persona con vida.

First half humanoid that will be a part of @isro Gaganyaan unmanned mission. Humanoid will take off into space this December 2020 pic.twitter.com/BLHFNZNv3S

— Nagarjun Dwarakanath (@nagarjund) January 22, 2020