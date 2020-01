Este es tu Horóscopo Diario

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 26 de enero, descubre que tienen deparado los astros para ti.

Aries

Hay alguien que se está acordando mucho de ti pero no se atreve a llamarte o a mandarte un Whatsapp por temor a tu reacción ya que quizá se alejó de ti de una manera tensa o con discusión. Replantéate la situación porque quizá no merezca la pena seguir con el enfado.

Tauro

Tus números de la suerte son 07, 12 y 88. Usa el color amarillo también en tu ropa para atraer la abundancia. Un amor del pasado te buscará para volver, trata de darle una oportunidad. Recibes un regalo inesperado. Es tiempo de reacomodar tus muebles y pintar tu casa.

Géminis

Será una jornada con mucho ímpetu para cualquier tipo de actividad física que quieras realizar ya que además de que tu organismo te responde bien, estarás inspirado mentalmente. Aprovecha para ponerte a punto e incluso para elevar tu nivel de exigencia.

Cáncer

Si dejas todo para el último momento, no te saldrá bien lo que habías planeado y además gastarás más de lo que debes. Es mucho mejor hacerlo todo con un planteamiento más escalonado. Procura ser cauto en todos los sentidos y no enfadarte por nada.

Leo

Hoy vas a seguir muy pendiente de varios asuntos profesionales o de negocios que te gustaría zanjar pronto, antes de que acabe el año. Pero antes debes aclarar las cosas con socios o compañeros de cara al futuro. Sentar las bases a partir de ahora resultará fundamental.

Virgo

Si no escuchas los consejos de salud que te da un profesional, no vas a conseguir mejorar en algo que no es grave pero que sí representa una molestia y un freno para ciertas actividades. Se consciente de ello y aplícate para mejorar todo lo que puedas.

Libra

Hay un cierto deje de pesimismo en tus pensamientos y lo mejor que puedes hacer para alejarte de eso es no quedarte en casa y salir, incluso si no te apetece demasiado. Saldrás de tu melancolía muy pronto si no te dejas llevar por la inercia.

Escorpio

Buena jornada hoy, quizá la mejor de toda la semana, porque te hace mucha ilusión el plan que te han propuesto y en el que piensas pasarlo en grande. Así será si te dejas llevar y fluyes con los demás, sin pegas. Todo será bastante agradable.

Sagitario

Todo va a salir a pedir de boca si no le exiges a los demás lo imposible, así que si quieres que nada te altere hoy, piensa primero en lo que tu eres capaz de hacer y que los demás quizá no. Ten generosidad y verás cómo te es devuelta con creces.

Capricornio

Si alguien te hace una crítica en las redes sociales o en persona, no te lo tomes a mal porque todo tiene su medida y lo que debes hacer es no darle más importancia que la que tiene. Se objetivo con todo y da a los demás su oportunidad.

Acuario

Si buscas en tu interior, hoy sabrás muy bien lo que tienes que hacer para estar tranquilo y contento contigo mismo. Quizá un poco de soledad y de introspección te vendría mejor que una noche de copas o aventuras. Tu espíritu se reconcilia consigo mismo.

Piscis

No vas a poder escapar de la tentación de una aventura que lo cierto es que te hará sentir con el ego bastante en alza. No sabrás decir “no” y eso tiene sus riesgos, pero también es cierto que lo vas a disfrutar mucho. Deja que todo siga su curso y no te compliques en nada.

Comentarios