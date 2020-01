Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La hija mayor del basquetbolista Kobe Bryant, Gianna de 13 años se encontraba en el helicóptero y habría perdido la vida en el accidente producido durante la mañana de este domingo en California.

El basquetbolista retirado viajaba en su helicóptero particular para acudir a entrenar a pesar de haberse retirado de la NBA hace un par de años y según el medio “TMZ” su hija mayor se encontraba con él.

La policía se encuentra en la zona tomando muestras de ADN para identificar los cuerpos, hasta ahora solo se han identificado los cuerpos de Kobe y su hija, quedan tres cuerpos más sin ser identificados.

