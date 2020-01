Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Si vives en un edificio donde convives con vecinos de una manera distinta a la habitual, dejar una nota en el ascensor es una buena manera de comunicar algún mensaje cuando ni siquiera sabes a quien lo quieres comunicar.

Un habitante de loa ciudad de Alicante en España dejó una nota en su ascensor para uno de sus vecinos que toca el piano y decidió publicar la historia en Twitter:

«Tengo un vecino que toca el piano y siempre que lo hace, quito todo y me pongo a escucharlo, y la otra tarde volvió a tocar, hacía tiempo que no tocaba y me inspiré y le puse esto en el ascensor”.

Tengo un vecino que toca el piano y siempre que lo hace, quito todo y me pongo a escucharlo, y la otra tarde volvio a tocar, hacia tiempo que no tocaba y me inspiré y le puse esto en el ascensor pic.twitter.com/LdnqxF1jDI — (@NachCroft) January 21, 2020

En la nota escrita le agradece por su tenacidad y pasión al momento de tocar.

«Para la persona que toca el piano: ¡Nunca dejes de hacerlo! Tocas de maravilla, suena genial y me encanta escucharte. Me alegras el día cuando lo haces».

Gracias por hacer esto

Es duro ser musico y que tus sueños vayan en picado, pero que alguien lo valore y encima escriba una nota…

Estoy segurísima de que hiciste feliz a aquella persona — Lydia (@lilyloo22) January 22, 2020

También le ruega al resto de los vecinos que no retiren el mensaje del elevador ya que “No molesta y no cuesta nada alegrarle el día a nadie”.

La imagen se ha vuelto viral en Twitter y ha provocado cientos de respuestas, muchos internautas aplauden el tierno gesto y por otra parte defienden lo importante que es la tranquilidad de un hogar.

Me estoy imaginando al vecino que quiere matar al pianista leyendo el cartel. pic.twitter.com/bvgWm1lSvW — Pigasus ☭ (@Belentxo) January 22, 2020

En mi trabajo hay la típica puerta doble para salir a la calle. Una de las hojas está estropeada. En lugar de arreglarla les pareció mejor pegar dos carteles para indicar cuál es la puerta que funciona y cuál es la que no. #HUHA pic.twitter.com/biu8Mle3Uv — Manuel Rivas (@mrivasalvarez) January 16, 2020

En la puerta de mi consulta… y es lo habitual! pic.twitter.com/zSPVaz1rrQ — R. Castillo W (@wandossell) January 10, 2020

Con información de: lasexta.com

