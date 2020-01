Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Gary Webb fue arrestado erróneamente por la policía escocesa y tras un largo juicio recibió una compensación de 100 mil libras, cerca de dos millones de pesos, además de una disculpa pública por parte de la organización policiaca.

De acuerdo con la BBC, Gary fue arrestado en 2015 en su casa, situada en la localidad de Gatehouse of Fleet, ubicada al suroeste de Escocia.

El narra que los oficiales de policía fueron a su casa, se encontraban en búsqueda de un sospechoso que lucía muy parecido a él, completamente seguro de no haber cometido ningún crimen, los invitó a pasar, fue entonces que los agentes sacaron una fotografía del sospechoso y decidieron que era él.

A pesar de mostrarles sus documentos, tanto pasaporte, como licencia de conducir, hasta fotografías que tenía en casa, los oficiales no tomaron en cuenta ningún argumento, lo esposaron y lo llevaron detenido.

“Me estaba volviendo loco. ¿Cómo era posible que nadie me creyera que era yo?», afirma Webb.

Entonces fue presentado ante la corte y se encontraba arrestado mientras se dictaba su sentencia, tras pasar tres días en la prisión de Addiewell, fue liberado sin ninguna explicación.

Al encontrarse libre, Webb impuso una denuncia y tras dos años de investigación, los oficiales determinaron que solo se había tratado de un asunto de calidad de servicio. Enojado, acudió a una instancia superior, la Comisión de Investigación y Revisiones Policiacas de Escocia.

Ellos atendieron su caso y ordenaron la detención de cinco oficiales de policía por el cargo de negligencia y obstrucción de la justicia. Como indemnización recibió 100 mil libras y una disculpa pública por parte de la policía.

A man who was wrongfully arrested and sent to prison on remand has been awarded £100,000 in compensation from Police Scotland.

In 2015 Gary Webb, from Gatehouse of Fleet in Dumfries and Galloway, was handcuffed and spent a night in a police cell and three nights in prison. pic.twitter.com/uh18W9amkO

— English Daily (@EnglishDaily) January 26, 2020