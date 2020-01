Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

México, 26 Ene (Notimex). – Con las presentaciones de Usher, Ariana Grande, Jonas Brothers, Camila Cabello, Aerosmith y Demi Lovato, entre otros, se realizó la ceremonia número 62 de los premios Grammy, donde la cantante Billie Eilish se consagró con los galardones en las categorías más importantes.

Desde el Staples Center en Los Ángeles, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos reconoció a “Bad Guy” de Billie Eilish con el Récord del Año, toda vez que “When we all fall asleep, where do we go?” fue reconocido en la categoría de Mejor Álbum del año, momento en el que Eilish expresó que la cantante Ariana Grande se merecía más dicho premio.

Billie también fue reconocida en las categorías de Mejor Álbum Pop por “When we all fall asleep, where do we go?”, además de sumar el Grammy de Artista Nuevo y el de Canción del Año, de nueva cuenta con “Bad Guy”, tema que compuso al lado de su hermano Finneas O’Connell.

Otra de las artistas más reconocidas durante la noche fue la rapera Lizzo, quien recibió los Grammys por Mejor Álbum Contemporáneo, Mejor Presentación Tradicional de R&B y Mejor Presentación de Pop en Solitario, gracias a los temas “Jerome” y “Truth hurts” correspondientes a su álbum “Cuz I love you” que lanzó en 2019.

Previo al inicio de la ceremonia, en la que se rindió homenaje al deportista fallecido Kobe Bryant, la cantante española Rosalía ganó el Grammy por el Mejor Álbum de Rock Latino, Urbano o Alternativo por su producción “El mal querer”, mientras que Alejandro Sanz consiguió el propio en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino por “#ElDisco”.

En otros géneros, se reconoció con el Grammy a Anderson Paak por el Mejor Álbum de R&B; con el de Mejor Álbum de Música Alternativa a Vampire Weekend por “Father of the bride”; a Cage the Elephant con el Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Rock; y a Tyler, the creator por el Mejor Álbum de Rap.

