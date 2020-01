Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Xiao Feng es una adolescente de 15 la cual padecía una rara enfermedad que la hacía parecer una mujer de al menos 60 años, pero gracias a una cirugía plástica, ahora puede disfrutar de una de las etapas más felices de su vida.

La joven ahora luce un nuevo y precioso rostro y sus problemas de bullying e inseguridad han quedado en el olvido.

Fue durante el mes de diciembre que la joven decidió realizar la millonaria cirugía la cual tuvo una duración de 7 horas.

El Hospital de Cirugía Plástica Shenyang Sunline publicó las imágenes del antes y el después del rostro de la joven, las cuales rápidamente se hicieron virales.

Girl, 15, who was bullied for looking decades older gets a 'new face' https://t.co/waqdyyuPBT via @MailOnline

— Shenyang Sunline Plastic Surgery Hospital (@Sunline_CN) January 21, 2020