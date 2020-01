Soto, el ‘ingenuo’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata.-

Más que una defensa a la ideología y a las siglas partidistas, parece un acto de soberbia. Una acción para decir “nosotros no nos equivocamos”. Un acto de orgullo, diría yo.

El orgullo ese que en muchas ocasiones tapa la humildad y no permite a la gente reconocer los errores cometidos.

Y, como dice el dicho, en el pecado llevarán la penitencia.

Hace unos días había sido el dirigente estatal del PAN, Luis René Cantú, quien posteriormente quiso rectificar el camino.

Después fue el diputado local Arturo Soto Alemán, quien defendió al alcalde Xico. Casi, casi dijo que todos están mal, menos el Alcalde.

Entiendo que él fue el operador político que hizo que ganara el actual Alcalde de Victoria. Que gracias a su trabajo Acción Nacional “tomó” la Capital de Tamaulipas, sin embargo, a todas luces vemos un mal gobierno y ese partido no ha tomado acciones.

Según Soto, la gente está contentísima con la labor de Xico y, muy a la López Obrador, culpó a los medios de hacer una campaña de desprestigio en contra de este. Asegura que cada vez que va a las colonias victorenses la gente agradece y reconoce el trabajo del edil.

Y nadie le creyó ese cuento.

Habría que ver en las redes sociales, en los cafés, en los corrillos públicos y privados, en la calle misma como la ciudadanía no solo no aprueba la gestión de González Uresti, sino que mofan de él, y eso ya es decir mucho.

En la mayor parte de las encuestas, serias y no serias; creíbles y no creíbles, Xico sale reprobado, sus niveles de aprobación son bajísimos y su popularidad está por los suelos.

Desde luego que es conocido, pero en cualquier sondeo la gente no solo lo reprueba, sino que se burla y hace chistes a costa de la persona.

Ahora bien, si nos damos una vuelta por la localidad veremos calles en mal estado, baches, luminarias descompuestas, camellones enmontados, esquinas con bolsas de basura. Aunado a ello, no hay proyectos, no hay obra, no hay programas y además, no se ve trabajo por ningún lado, lo cual hace que, evidentemente, no se apruebe su trabajo.

Si de verdad el PAN quiere seguir gobernando la Capital, y Arturo Soto ser alcalde, deben, no solo reconocer que la regaron postulando y haciendo ganar a Xico, sino pedir perdón públicamente por haberlo hecho. Quizás recobren un poco de credibilidad ante la población.

De seguir con la soberbia de decir que no hay errores y avalar una administración, no solo ineficiente, sino plagada de corrupción, la gente va a voltear por otro lado.

EN CINCO PALABRAS.- Creía que ASA entendía política.

PUNTO FINAL.- “La estrategia requiere inteligencia, la táctica observación”: Max Euwe.

Twitter: @Mauri_Zapata

