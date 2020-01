Utiliza esqueleto falso para utilizar carril preferencial

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Este gracioso caso fue en Arizona, donde un hombre de 60 años disfrazó a un esqueleto falso como una persona para poder utilizar el carril de alta ocupación, ya que este solo puede ser utilizado para vehículos que llevan dos o más pasajeros.

El conductor fue detenido por una patrulla de policía y fue citado ante un juez por haber violado el reglamento del carril de alta ocupación y por tener los vidrios polarizados.

La acción del conductor generó burlas y ovaciones en las redes sociales hasta el Departamento de Seguridad Publica de Arizona bromeó sobre ello en Twitter.

Think you can use the HOV lane with Skeletor riding shotgun? You’re dead wrong! ☠︎ One of our motor troopers cited the 62-year-old male driver for HOV & window tint violations on SR-101 near Apache Blvd this morning. #NiceTry #YoureNotHeMan #AZTroopers pic.twitter.com/wQYY831mNY

— Dept. Public Safety (@Arizona_DPS) January 23, 2020