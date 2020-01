Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Franco Clark, a quien antes conocíamos con el nombre de Mauricio Clark, acudió a los foros de Televisa para disculparse por la actitud que ha tenido contra los conductores del programa Hoy y la comunidad LGBTI.

Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, ya que volvió a generar polémica al hacer un comentario homofóbico contra los aficionados de un equipo de futbol.

El ex conductor aseguró, durante la transmisión en vivo, que algunas de sus acciones fueron producto del supuesto maltrato psicológico que sufrió por parte de su padre, pero gracias a que se acercó a la religión logró “dejar atrás la drogadicción y la homosexualidad”.

Clark señaló que: “Yo no estoy aquí en el foro 16 de hoy, esta que fue mi casa durante casi 20 años, yo no estoy aquí para que me crean o convencerlos, yo no puedo transformar a alguien (…) yo lo digo para quien le ayude”, respondió a los conductores, quienes cuestionaron sus argumentos.

El ex conductor ofreció su disculpa a la comunidad LGBTI, y habló sobre las terapias de transición e interrumpió a Andrea Legarreta para hablar sobre otro de “sus cambios”.

También dijo que ahora le va a las Chivas, ya que antes era puto y le iba al América.

“No, no es cierto, ya”, dijo ante los gestos de desaprobación de los presentes.

Con información de: www.milenio.com

Comentarios