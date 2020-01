Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Rogelio Rodríguez Mendoza

Cd. Victoria, Tam. – Ante las denuncias sobre la situación de crisis que enfrentan los hospitales públicos de Tamaulipas y la incertidumbre sobre la operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la Secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, fue citada a comparecer ante la Comisión legislativa de la materia.

La coordinadora de la bancada parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Yahleel Abdala Carmona, explicó que la comparecencia se acordó en diciembre pasado al interior de la Comisión de Salud.

“La idea era que estuviera en la reunión que tuvo hoy la Comisión de Salud, pero como anda con el tema del Insabi no se pudo. El presidente de la Comisión me aseguró que será en la siguiente reunión” indicó.

Dijo que es urgente que la funcionaria se reúna con los Diputados para que explique las condiciones en que está operando el sistema de salud en Tamaulipas, porque existen muchas quejas ciudadanas sobre deficiencias en los hospitales.

Reconoció que tras la desaparición del Seguro Popular no se ha dejado de dar atención a los derechohabientes en Tamaulipas, pero la carencia de medicamentos y la falla de hospitales es aparte.

“Hay muchas carencias, pero ella dice que todo está perfecto. Por eso necesito que venga para escucharla y hacerle algunos cuestionamientos” indicó.

La legisladora cuestionó la eficiencia mostrada por la Secretaria de Salud.

“En lo particular no tengo la mejor impresión de ella, pero no puedo juzgar si se requiere del cambio hasta no tener toda la información. Por eso necesito escucharla” indicó.

Y añadió: “La apreciación que tengo es que no es la mejor en su trabajo. Para mí en lo particular, de manera personal, no considero que sea la más eficiente”.

Reconoció que Molina tiene acreditaciones para el cargo, por su formación profesional y los diversos cargos públicos que ha tenido, lo cual no quiere decir que sea la más eficiente.

Recordó que fue ella la que generó la crisis de desabasto de medicamentos que enfrentó Tamaulipas hace tres años, porque cambio de proveedor sin tener garantizado el abasto para el tiempo que requeriría la nueva licitación.

“Fue un error terrible que generó un fuerte desabasto de medicamentos. Creo que tenemos gente muy preparada con eficiencia comprobada, tamaulipecos, que puede ser Secretario de Salud” refirió.

