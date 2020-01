Ciudadanos levantan camioneta para salvar a mujer

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un momento realmente impactante fue el que grabó una persona cuando un grupo de peatones unió fuerzas para levantar una camioneta deportiva, la cual estaba aplastando a una mujer.

Los acontecimientos tuvieron lugar en Nueva York, Estados Unidos, después que una camioneta tipo SUV atropelló a una mujer, la cual terminó encima de la víctima, por lo que varias personas que presenciaron el accidente tomaron la decisión de ayudarla levantando el vehículo y poder sacarla.

Por fortuna la mujer fue rescatada y atendida por los paramédicos que llegaron pocos minutos después de haber sido liberada del vehículo gracias a los peatones que se organizaron para salvarla.

No se tiene conocimiento si alguna otra persona resultó herida o si el conductor enfrentará las consecuencias por el accidente.

Just now at Delancey and Norfolk in the Lower East Side an accident ran over a pedestrian trapping them under an SUV. Onlookers just lifted the SUV, dragging the victim out. pic.twitter.com/uq1IHcSJ9k

— help how do i change this (@colbydroscher) January 26, 2020