Este es tu Horóscopo Diario

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 28 de enero, descubre que tienen deparado los astros para ti.

Aries

Estos días no son adecuados para decisiones, espera un poco. En cambio, esta semana es muy propicia para encontrar la solución a problemas que no te dejan dormir. Los astros te favorecen pero eres tú quien debe hacer el esfuerzo por encontrar la salida a estas dificultades. No te quedes parada, esperando.

Tauro

Deja el pasado atrás, sin dolor ni arrepentimiento, y concéntrate en el presente y en todo lo que de deparará el futuro. Ahora has conseguido la estabilidad económica y te sientes tan bien que estás pensando en aumentar tu capital haciendo algún negocio.

Géminis

Ahora estás tan segura de lo que expresas, que no te paras a pensar que según como lo expongas va a sentar mal. Esto genera resentimiento y quizá incluso alguna traición. Tómate las cosas con más calma, aunque te cueste.

Cáncer

No te preocupes si ves que eso que tanto tenías en mente parece no estar bien encaminado, tu objetivo se logrará sólo que no ha llegado el momento. De hecho no es por el trabajo en sí por lo que estás preocupada, sino por los ingresos que genera.

Leo

Si otra persona se adjudica el mérito de un logro tuyo en el trabajo, evita sentir envidia hacia ella. La vida nos hace seguir caminos que no entendemos pero que nos llevan siempre a lo mejor para nosotras mismas. Acéptalo tal como viene.

Virgo

Sé más tolerante, ahora las cosas están cambiando y tu vida se armonizará en todos los aspectos. A veces tus palabras resultan hirientes para tus interlocutores, intenta no ser sarcástica, pues esto hace que se molesten y se reboten.

Libra

Los astros están a tu favor y todo lo que emprendas está destinado al éxito. También será un buen momento para dar pasos de cara a un aumento de salario o tal vez un ascenso. Pero no descuides el humor de quienes te rodean en el ámbito laboral.

Escorpio

Un ascenso está en el aire. Sin embargo, ahí está la parte menos buena. Quizá se trate de sustituir o reforzar a uno de tus jefes con el que tuviste muchos problemas. Ahora estarías en situación de cobrarte los malos ratos que te hizo pasar, pero no lo hagas.

Sagitario

Este será un día de propuestas, aunque muchas de ellas te suenen increíbles no te conviene aceptar ahora mismo ya que no tienes bien aspectado el asunto de los negocios. Ten cautela y no te precipites en la respuesta porque podrías poner tu situación económica en riesgo.

Capricornio

En el terreno económico tendrás que tomar alguna decisión importante. No corras, tómate tu tiempo, tu dinero está en riesgo. En el campo laboral, esta semana habrán algunas complicaciones. Las superarás si sigues firme en tus convicciones y en tu código ético.

Acuario

Dedica ahora tu energía y esfuerzos al ámbito sentimental. Estás planteándote si la persona que tienes al lado es la adecuada para compartir el presente y hacer planes de futuro. Te gustan muchos aspectos de esa persona, menos el0 que a veces te hace comentarios negativos sobre tus fallos.

Piscis

Podrás salir por fin de esta sensación de no avanzar que te tenía preocupada. Ahora tus proyectos adquieren un nuevo ritmo y esto te va a poner de muy buen humor. Si tienes que echar solicitudes, reclamaciones, demandas… papeleo, ahora te resultará algo más fácil.

