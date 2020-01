Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

México, 28 Ene (Notimex).- Los líderes de las bancadas del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados coincidieron en que hay temas urgentes para atender en el país, como la falta de medicinas, la inseguridad y la economía para estar perdiendo el tiempo en la rifa del avión presidencial.

«Es una ocurrencia de escándalo, de risa mundial. Estamos frente a un sexenio perdido, necesitamos que el Presidente asuma lo que no estamos atendiendo de parte de él», aseveró el líder panista Juan Carlos Romero Hicks.

En entrevista por separado, dijo que debe atender la violencia y la inseguridad; el desabasto de las medicinas y la situación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que no tiene manuales, lineamientos, reglas de operación y que está costando enfermedades y vidas.

«Necesitamos que se ponga a trabajar en la economía del país y además que dialogue. Llevamos ya 13 meses cumplidos, casi 14 en donde no se ha reunido con un solo legislador que no sea de la alianza Juntos Haremos Historia, es un presidente que no lee la realidad, no convoca, no escucha, no concilia y solamente regaña», aseveró.

En tanto, la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, calificó la rifa del avión presidencial como un distractor y una evasión a la solución a la problemática en materia de salud.

Acusó al Presidente de la República, a Morena y sus aliados en el Congreso de importarles poco la problemática en este asunto, porque si en verdad fuera una prioridad para ellos le habrían asignado más presupuesto a salud en lugar de quitarle 40 mil millones de pesos al Fondo de Enfermedades Catastróficas.

Ahora resulta –dijo- que para obtener, a lo mucho, tres mil millones de pesos con la rifa de esa aeronave que no se obtuvieron por su fallida venta en el exterior, el presidente y sus aliados quieren que la sociedad mexicana los pague a través de un sorteo.

«Me parece –agregó- que le está dando la vuelta a un problema que se debe atender de manera prioritaria, para lo cual se debe dejar la demagogia a un lado. Es evidente que la gratuidad y la universalidad no se pueden alcanzar ni siquiera en un año, como se pretende con el Insabi, si no asignan más recursos», añadió

Para el líder de los diputados priísta, René Juárez Cisneros, el tema de la rifa del avión presidencial es irrelevante ante preocupaciones por la falta de medicinas para los niños enfermos con cáncer.

«Me preocupa que haya hechos violentos como los que pasaron en Guanajuato; me preocupa la violencia que está pasando en el país, y la verdad no voy a dedicarle una sola palabra a este tema de los boletos, que si compras, que si no compras, que si te obligan o no te obligan, no me interesa ese tema a mí», atajó.

