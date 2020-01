Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

En vísperas del Super Bowl, se ha hecho hincapié a algunas alertas sobre la “mano de aguacate”, algo que le podría suceder a cualquiera que planee hacer un guacamole para ver el partido entre 49ers vs Chiefs.

PERO ¿QUÉ ES LA ‘MANO DE AGUACATE’?

Resulta que el aguacate como es bien sabido se ha convertido en una de las frutas más consumidas a nivel mundial especialmente en Estado Unidos que, junto a las alitas de pollo, son esenciales para los norteamericanos para poder disfrutar de los partidos.

Según la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, esperan que al menos 144 mil millones de aguacates sean exportados para disfrutar del Super Bowl.

Sin embargo, la ‘mano de aguacate’ resulta que suele ser un accidente bastante común de estas fechas; el cual es una herida que se hacen las personas en la mano con un cuchillo al tratar de quitarle el hueso al aguacate o simplemente al intentar cortarlo a la mitad.

En Estados Unidos y Reino Unido, este tipo de accidentes se han incrementado, por lo que los médicos han advertido sobre la forma correcta de partir el aguacate.

Ni siquiera la ganadora del Óscar, Meryl Streep, se ha salvado de cortarse por partir mal el aguacate.

Not even Meryl Streep can battle the mighty avocado and come out on top. When will society learn?!? pic.twitter.com/wI6O0Mf9tP

— Jacob Barss-Bailey 🌿 (@jacobbarssbailey) May 11, 2017