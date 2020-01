Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La noticia de la muerte de Kobe Bryant junto a su hija Gianna luego de que el helicóptero en el que viajaban se desplomó cerca de Calabasas, California, dejó en shock al mundo del deporte y a todos sus fieles seguidores.

Algunos de ellos fueron unos mexicanos que se dieron cita a las afueras del Staples Center, estadio de Los Ángeles Lakers, para darle el último adiós recordando lo buena persona que fue en vida con algunas canciones de banda.

Llegaron vestidos con ropa alusiva al también ganador de los Premios Oscar que tenía 41 años de edad cuando falleció para cantarle ‘El Rey’, de José Alfredo Jiménez, o ‘Un puño de tierra’, de Antonio Aguilar.

Por su parte, el departamento del Sheriff de LA informó que ya fueron recuperados los cuerpos de los nueve fallecidos en el accidente aéreo, aunque solo cuatro han sido identificados: los de Kobe Bryant, el del piloto Ara Zobayan, John Altobelli y Sarah Chester.

With all respect this is beautiful and what other way than to bring out the banda. Kobe Meant a lot for the Mexican/Hispanic community #RIPKobeBryant 💜💛

“hay que darle gusto al gusto

la vida pronto se acaba

lo que paso en este mundo

nomas los recuerdos quedan” pic.twitter.com/SUVSXMPSfy

— Yesenia Valencia 🇲🇽 (@yeseniaav) January 29, 2020