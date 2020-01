Legislar con ocurrencias

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Alfredo Guevara.-

Desde luego que el proceso de elección de los comisionados del Instituto de Transparencia y de Acceso a la Información está contaminado de origen. Pareciera que ese tipo de prácticas, de las que hizo costumbre en su momento el Partido Revolucionario Institucional, ahora las mejoraron los legisladores de Acción Nacional. Y es que, se puede ser cochino, pero no trompudo, y menos en un organismo cuya figura o ejemplo a seguir, debe ser precisamente la transparencia. En su momento, tres diputados de Morena no votaron en favor de la designación de HUMBERTO RANGEL VALLEJO, ROSALBA IVETTE ROBINSON TERÁN y DULCE ADRIANA ROCHA SOBREVILLA. Y aunque casi al día siguiente cuestionamos del tema al Comisionado del Partido del Trabajo ARCENIO ORTEGA LOZANO, respondió de una manera sutil, al exponer que el proceso de designación había sido un acto de simulación. Finalmente, este martes, junto con ALEJANDRO CENICEROS MARTÍNEZ reaccionaron y advirtieron la posibilidad de interponer un amparo para revocar el nombramiento de los tres. A la inquietud de los petistas, podría sumarse la legisladora de Movimiento Ciudadano PATRICIA PIMENTEL RAMÍREZ, la que pareciera, lo sigue evaluando porque decidida no está. De los tres legisladores del PRI, ninguno ha opinado sobre el proceso de designación de los comisionados del Itait, quizá porque no conviene a sus intereses y prefieren seguir nadando de muertito. Lo cierto es que con el nombramiento de HUMBERTO RANGEL VALLEJO, pareciera que se les cerró el mundo a los legisladores del PAN, aunque también se puede considerar que fue un premio, en reconocimiento al respaldo que en su momento concedió a iniciativas presentadas por legisladores de Acción Nacional, porque en lo particular, RANGEL VALLEJO no pudo meter en orden a los alcaldes que en sus municipios, no tratan las aguas residuales y van a dar a ríos, presas o arroyos. También fracasó en la normativa de las bolsas de plástico, vociferó en la construcción de un relleno para recibir partes electrónicas y otros temas que se quedaron en el tintero. De ROSALBA IVETTE ROBINSON TERÁN, lo único que se sabe, es que es hermana de ERNESTO actual director del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos, en tanto que de DULCE ADRIANA ROCHA SOBREVILLA, sólo se sabe de su militancia en el Partido Acción Nacional. Habrá que decir que tanto ARCENIO como ALEJANDRO ya tuvieron una primera experiencia, en la que fracasaron, cuando también intentaron revocar el nombramiento de JORGE ESPINO ASCANIO cuando se designó como titular de la Auditoría Superior del Estado. Y aunque sus argumentos tendrían, lo cierto es que no prosperó. Por ello deducimos que la de los comisionados del Itait, correrán con la misma suerte.

LOS MANCHADOS

Posiblemente ante el escaso trabajo presentado por la actual legislatura, el presidente de la Junta de Coordinación del Congreso local GERARDO PEÑA FLORES, anunció que el Poder Legislativo buscará la obligatoriedad, para que en las instituciones educativas se realice, de manera permanente, el programa “Mochila Segura”. De hecho, el secretario de Educación MARIO GÓMEZ MONROY había anunciado la medida, como una práctica cotidiana en las escuelas, en la que deben participar maestros, padres de familia y alumnos. Este miércoles se llevó la revisión de las mochilas, en las que no se encontró nada que llamara la atención de las autoridades educativas. Sin restarle importancia a la medida, como a la buena intención de hacer obligatorio el programa de “Mochila Segura”, consideramos que hay otros temas a los que el Poder Legislativo debería dedicarle más tiempo, en aras de resolver problemas en los que la población demanda una solución en el corto plazo. Y es que, la actual legislatura se ha caracterizado más por el número de exhortaciones, que por resultados del trabajo legislativo. Un ejemplo; ahí están los alcaldes que incumplieron con la presentación –cuando menos- de los proyectos ejecutivos para la construcción de plantas tratadoras o lagunas de oxidación. La amenaza, advertencia o exhortación, de quitarles el 1.5 del presupuesto municipal para elaborar esos proyectos quedó en eso. En fin.

