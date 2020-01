Mexicana busca que la ‘rescaten’ de China, por coronavirus

La joven se encuentra aislada en Wuhan y no tiene forma de salir ya que no se puede salir de la ciudad, ya que no hay vuelos, ni tren, ni autobuses, no hay nada

La mexicana Valeria Díaz, de 23 años de edad, vive desde hace cuatro años en la ciudad de Wuhan, China, donde cursa actualmente la licenciatura de Economía y Tratado Internacional en la universidad de dicho lugar, y se encuentra atrapada debido al coronavirus.

Valeria señala que Wuhan es una ciudad grande con edificios enormes, comercios y grandes aglomeraciones y que hoy luce vacía ante el brote de esta nueva cepa de coronavirus que ha cobrado la vida de más de 130 personas y donde los elementos indispensables para sobrevivir se encuentran a cuentagotas.

Señala que tanto las tiendas como los supermercados están cerrados y cuando abren lo hacen por ciertas horas, y para entrar tienen que llevar cubrebocas y les checan la temperatura.

La joven cuenta que tiene carne en el congelador y comida enlatada para una semana; ya no tiene dinero en efectivo y no tiene forma de que sus padres, desde México, le envíen y que en los comercios no aceptan tarjetas de crédito. Actualmente solo cuenta con el dinero de la renta de su departamento y un poco más que le alcanzará para abastecerse de alimentos para dos semanas más como máximo.

Valeria se encuentra aislada en Wuhan y no tiene forma de salir ya que no se puede salir de la ciudad, ya que no hay vuelos, ni tren, ni autobuses, no hay nada, no hay transporte, es por eso que pidió ayuda desde hace una semana a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Les señaló su deseo de salir de la ciudad y le respondieron que por el momento están recopilando cuántos mexicanos están en Wuhan y que después se pondrían en contacto con ella. Valeria tiene compañeros de otros países como Estados Unidos, Francia, España, Reino Unido y Marruecos, los cuales ya fueron rescatados por sus respectivos países.

La joven señaló a las autoridades mexicanas estar dispuesta a estar en cuarentena donde le indique una vez que sea sacada de la ciudad.

