"El Señor me llevó al mundo de los espíritus, y he visto caer a un gran hombre, al cual América llora..."

La muerte de Kobe Braynt y su hija, junto a otras siete personas, sorprendió al mundo entero, y ya hasta hay un sacerdote llamado Nigel Gaise de Ghana que asegura que puede traerlo de vuelta a la vida.

The Standard, medio keniata, entrevistó al pastor quien está planeando resucitar a Kobe Bryant.

«El Señor me llevó al mundo de los espíritus, y he visto caer a un gran hombre, al cual América llora. Luego, el Señor me dio instrucciones de anunciarle a la familia de este, a la embajada estadounidense en Ghana y al mundo entero, que Él, el Señor, no ha sancionado su muerte», contó el pastor.

«Cuéntale a la familia de este hombre y al mundo entero, que, si acuerdan pagar mis diezmos y ofrendas, te usaré como un recipiente para resucitarlo a él y su hija”, aseguró.

Aunque, lo más extraño es que para poder regresar a la vida a él y a su hija, tiene un costo, el cual dijo que sería de 500 millones de dólares por los dos, pero que si la familia acepta pagar, solo les cobraría el diez por ciento de esa cantidad, o sea 50 módicos millones de dólares y él los resucitará sin problema.

“¡Así lo dice el Señor! Sin el dinero, no puedo traerlo a él y a la niña de regreso, lastimosamente”, concluyó Gaisie.

