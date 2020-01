Tiempo aproximado de lectura: 5 minutos

José Inés Figueroa Vitela.-

Según el liderazgo compartido del Partido del Trabajo en la entidad, los actos controversiales desplegados desde el poder público doméstico tienen que ver con la manga ancha del ejercicio

¿Por qué lo hacen? Porque pueden, dice ALEJANDRO CENICEROS y ARCENIO ORTEGA.

Las expresiones, en torno de la integración de los nuevos “operarios” del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, que pretenden la búsqueda de algún recurso indefinido, no impidió que ayer, los aludidos, rindieran protesta ante el propio pleno legislativo que los nombró la semana pasada.

Con ello, la ex secretaria general panista DULCE ROCHA SOBREVILLA, la ex secretaria particular del mando central del DIF ROSALBA ROBINSON TERÁN y el ex diputado verde-azulado HUMBERTO RANGEL, y son oficialmente los nuevos Comisionados del ITAIT.

A pregunta expresa, el diputado Presidente del Congreso local, GERARDO PEÑA FLORES desestimó el reclamo de los petistas, al recuerdo que a favor de los nuevos comisionados votaron 30 de los 36 diputados que conforman la legislatura, incluidos de todas las representaciones políticas existentes en la representación popular.

Igual por cuasi unanimidad, de entre seis aspirantes, ayer se eligió a la abogada DAMARIS ROJAS LUCIO, como “nueva” titular del Órgano de control Interno de la Fiscalía General de Justicia del Estado; ella también ya tenía años ahí.

Para presidir los trabajos de febrero en la Cámara, se eligió al neolaredense FÉLIX FERNANDO “Moyo” GARCÍA AGUIAR, llevando en la suplencia a la tampiqueño ROMA MARÍA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA.

Luego de dos días escuchando y participando de exposiciones, mesas y talleres con la creadora de la Ley Olimpia, en la sesión legislativa local de ayer se dio entrada a una iniciativa que contraviene los postulados de aquella.

Penalizando la distribución y conservación de imágenes de mujeres eróticas o de contenido sexual, por cualquier vía, remiten la sanción a que tales imágenes no tengan la autorización de sus protagonistas.

OLIMPIA CORAL MELO, repitió en cada uno de los foros en los que participó, y así lo contiene la Ley federal que inspiró, que la penalización debe darse aún si las imágenes tienen el aval o autorización de quienes en ellas aparecen.

El razonamiento es muy sencillo: si se difunden imágenes sexuales con fines lucrativos, como es el común, se está frente a un caso de prostitución, precisamente penalizado por la ley, sin detrimento de la constante presencia de actos de explotación y trata que permean a ese perverso comercio.

Fuera del detalle, la iniciativas precisa penas de tres a seis años de cárcel, y multas de dos mil a seis mil UMAs -Unidades de Medida de Actualización-, a quien revele, difunda, publique, exhiba o envíe por correo, mensaje, redes sociales, imágenes, audios, videos de contenido sexual o erótico de personas, sin su consentimiento.

Es un avance, aunque la Ley Olimpia, en ello y otros temas que tienen que ver con el ciberacoso contra las mujeres va mucho más allá.

En general, los diputados regresaron muy filosos del receso y ayer presentaron más de diez nuevas iniciativas, incluida la que dará paso a la creación de una red de nuevos juzgados especializados en temas mercantiles y una serie de reformas que precisan nuevos cobros del Estado por la operación de empresas de inhumación, sí como de puestos ambulantes y semifijos.

Los nuevos juzgados precisan fondos fiscales para su financiamiento; las otras modificaciones, eventualmente se los generarán.

Igual se presentó una iniciativa para la instauración del Protocolo Mochila Segura, con lo que se pretende facultar a la Fiscalía General de Justicia y a las instancias de Protección Civil, con las autoridades exuxaticas, para detectar, prevenir o impedir el ingreso de instrumentos y substancias peligrosas a las escuelas del Estado.

Los del MORENA y Movimiento Ciudadano también presentaron iniciativas con el mismo tema y la coordinación panista había anunciado para los próximos días la elaboración de la suya.

Como quiera, la fracción VII del artículo 15 de la Ley de Educación del estado ya se establece entre las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o tutela de los estudiantes: revisar y supervisar las pertenencias de las y los educandos, con el objeto de prevenir actos violentos de cualquier naturaleza que pueda poner en riesgo el bienestar del entorno escolar.

Más allá de los riesgos de agresión como los que se han dado en otras partes del país y el extranjero, desde el nivel medio existe una altísima incidencia de distribución y consumo de enervantes que las autoridades no han podido o querido atacar.

Cosa distinta, ayer recordó el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, en la máxima casa de estudios del estado no se dan los problemas de inseguridad e incidencia de factores externos en contra de la integridad de los estudiantes.

Y ello se da, gracias a la madurez de los estudiantes y la inducción de valores que reciben desde sus hogares, reconoció, entre otros factores, el líder universitario.

El Rector y las autoridades locales y federales electorales, coincidieron en el Congreso con el diputado presidente, GERARDO PEÑA FLORES, en la presentación del Tercer Parlamento Juvenil de Tamaulipas.

En esta ocasión la convocatoria es abierta, a todos los jóvenes del estado, entre 15 y 29 años de edad, para que presenten iniciativas de ley, de cuyo contenido se seleccionará a los 36 diputados titulares y sus respectivos suplentes, que entre el 22 y el 25 de abril participarán de eventos legislativos, en calidad de diputados juveniles, desembocando en una sesión plenaria en las que presentarán sus iniciativas, las cuales eventualmente serán consideradas para efectivamente promoverlas como nueva legislación del estado.

De vuelta a la sesión, entre las iniciativas, el morenista ELIUD ALMAGUER propuso que así como El Peje Presidente ya no habitó Los Pinos, convirtiéndolo en atracción turística, se haga con la Casa de Gobierno del Estado, para hacerla Casa de Cultura.

Por separado, se dio entrada a promociones de los ayuntamientos de El Mante y San Fernando, para donar sendos predios a la Fiscalía del Estado, destinados a sendos Panteones Ministeriales y al de Nuevo Laredo, un bien inmueble al Supremo Tribunal de Justicia destinado al Centro de Convivencia Familiar.

En el primer puerto fronterizo, ayer también sesionó el cabildo local, aprobando la donación de otro predio, de 15 mil 500 metros, a la Secretaría de la Defensa Nacional, para las instalaciones de la Guardia Nacional.

El pleno edilicio liderado por el alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR, también avaló por unanimidad, el trámite para adecuar los saldos del crédito contratado con BANOBRAS en el dos mil, a fin de que pase de Unidades de Intercambio, UDIs, a moneda nacional.

En asuntos generales se dio cuenta de las campañas de vacunación contra la influenza que en febrero se harán a favor de los trabajadores del municipio y ciudadanos en general.

También la campaña de vacunación contra la rabia y sarna, la desparasitación y cirugías de esterilización que ya se hicieron y están por hacer para las mascotas, en los Tamul y Centros de Salud Comunitarios.

Por redes sociales, el senador tamaulipeco ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA expresó su adhesión a la decisión del Grupo de Gobernadores emanados de su partido, el PAN, en reserva a la inclusión del programa de salud del Gobierno federal, contenido en el INSABI.

“En Acción Nacional queremos un servicio médico gratuito y de calidad para las familias. Nuestros gobernadores trabajan por un sistema de colaboración, no de adhesión, como plantea el Gobierno federal”, difundió.

El martes, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, además de festejar a las y los enfermeros y enfermeros, en Matamoros se reunió con representantes de los sectores productivos y en Río Bravo, en la inauguración de la expansión de la planta Valeo, empresa de origen francés dedicada a la fabricación de componentes automotrices.

Al tiempo, en Matamoros se realizaban eventos encabezados por el alcalde MARIO LÓPEZ, motivo del 194 aniversario de la ciudad; solo que por eso sea que del staff del Ejecutivo estatal no le hayan convocado a los eventos celebrado por el ahí.

