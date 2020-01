Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Londres, 31 Ene (Notimex).- La anotación que el atacante mexicano Raúl Jiménez le hizo al líder Liverpool el 23 de enero fue nominada a la mejor del mes de la Premier League de Inglaterra.

A pesar de que Wolverhampton Wanderers perdió, el gol del hidalguense fue llamativo tras una buena combinación con su compañero Adama Traoré y el mexicano firmó con certero cabezazo para vencer al portero Alisson Becker.

Raul Jimenez's header against @LFC has been nominated for the @PremierLeague goal of the month!

🎥🇲🇽 pic.twitter.com/Jh8VqvMemD

— Wolves (@Wolves) January 31, 2020