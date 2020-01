Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

LOS ÁNGELES, California, enero 30 (Notimex)

El actor Dacre Montgomery, quien en 2018 ganó fama como “Billy Hargrove” en la serie “Stranger things”, y el año pasado fuera candidato para dar vida a “Adam Warlock”, en la película “Guardianes de la galaxia 3”, ahora podría ser el nuevo “Wolverine”.

Marvel ya planea la incorporación de estos personajes a su universo, por lo que la llegada de los “X-Men” es algo inminente, dado que este equipo de mutantes es muy popular entre el público, algo que el estudio planea aprovechar.

De acuerdo con el sitio We Got This Covered, la productora traerá de vuelta a Hugh Jackman para que interprete de nueva cuenta a “Wolverine”, ya que el público lo identifica con el personaje, pero en caso de que el actor se niegue ya tienen considerado a Dacre Montgomery.

Montgomery comenzó su carrera con una participación en el cortometraje “Bertrand the terrible”, en el que dio vida a “Fred”. Asimismo, fue elegido para interpretar a “Mike” en “A few less men”, secuela de la comedia australiana “A few best men”.

En 2015, el actor fue elegido para interpretar a “Jason”, el “Ranger rojo”, líder de los Power Rangers en la película del mismo nombre, que se estrenó en 2017. Y al año siguiente, se unió al elenco de la segunda temporada de la serie de “Stranger things”.

