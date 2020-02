Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

México, 31 Ene (Notimex).- El actor Vin Diesel regresa como “Dominic Toretto” en la novena entrega de Rápidos y furiosos, cinta en la que el exluchador John Cena interpretará a su hermano malvado “Jacob”.

Para el lanzamiento del tráiler de la cinta de acción se llevó a cabo un concierto en Miami con artistas como Cardi B, Wiz Khalifa, Charlie Puth y Ozuna.

En el tan esperado avance, “Toretto” y “Jacob” se enfrentan, además vuelven las clásicas persecuciones de autos y los enfrentamientos.

Con la frase “Solía vivir mi vida un cuarto de milla a la vez, pero luego las cosas cambiaron, ahora soy padre”, inicia el video de más de tres minutos.

Asimismo, aparece la esposa de “Dom”, interpretada por Michelle Rodríguez, diciendo a su pequeño “Brian”, “tengo un regalo para ti, me lo dio tu papá, es muy especial, es para protegerte de lo que viene”.

Not all blood is family. Watch the trailer for #F9 and get your tickets now – in theaters May 22! https://t.co/W9rR5NgTOH pic.twitter.com/LeFmC1njS0

— #F9 (@TheFastSaga) January 31, 2020