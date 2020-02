Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un hombre de 60 años fue hallado muerto en una acera en Wuhan, China, la ciudad donde surgió el coronavirus, enfermedad que ha cobrado las vidas de 259 muertos y más de 12 mil casos confirmados en el país.

La ciudad que antes era considerada una de las más concurridas ahora se encuentra completamente vacía, ante la cuarentena, por ahora los más de 11 millones de habitantes de Wuhan se encuentran resguardados en sus hogares.

Periodistas de AFP fotografiaron el cuerpo del hombre tirado en la acera, al poco tiempo llegaron cuerpos de policía junto con el cuerpo médico, los cuales portaban protección de cuerpo completo, para poder revisar el cadáver.

No se ha compartido información sobre las razones de la muerte del hombre, una testigo que presenció la escena comentó que: «Creía que él había muerto por el virus». «Es terrible. En estos días muchas personas han muerto».

Con la rápida propagación del virus a otros países, la Organización Mundial de la Salud ha declarado una emergencia sanitaria mundial.

Dead man lies on an empty street at China’s virus ground zero https://t.co/Q4EIGO24Pp#coronavirus pic.twitter.com/FEVFWLTEGS

— AFP Photo (@AFPphoto) January 31, 2020