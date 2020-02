Poder victorense

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Rubén Jasso.-

Motivados por el triunfo logrado el sábado anterior frente a Dorados en el arranque del Clausura 2020, cuatro victorenses que forman parte de Correcaminos dijeron estar listos y a las órdenes del técnico Roberto Hernández por si decide enviarlos esta noche a la cancha para enfrentar a Cafetaleros.

Durante la semana, todo el plantel trabajó fuerte para el compromiso de esta noche y sin duda que la afición estará presente para apoyar a su equipo y alentarlos a buscar el triunfo para mantenerse en la parte alta de la tabla.

Al respecto, Carlos el “Gullit” Peña, dijo que está listo para ser tomado en cuenta, toda vez que el asunto de su pase internacional ya quedó resuelto a media semana.

El mediocampista es uno de los jugadores más entusiastas del equipo y reconoce el esfuerzo que hicieron sus compañeros para vencer a Dorados, esperando tener la oportunidad de debutar con Correcaminos esta noche.

“Se jugó bien, se ganó 3-0 y estuvo muy bueno, es muy importante empezar con el pie derecho pero no hay que aflojar y seguir adelante”, dijo.

Y añadió: “Yo estoy listo, obviamente el ‘profe’ es el que manda y si me ve en buenas condiciones me va a meter y si no, voy a seguir trabajando para ganarme un puesto en el once titular”, manifestó el playera 27.

Por su parte, Alexis de la Rosa, también mediocampista, sabe que el triunfo en la jornada uno fue un gran aliciente para trabajar en la semana para encarar de la mejor manera a Cafetaleros este sábado.

“Nos da mucha confianza, la verdad es que venimos trabajando bien y eso se vio reflejado en el primer partido contra Dorados”.

El canterano que porta el número 25 en los dorsales también sabe que apenas fue un primer paso y es algo que les hizo ver Roberto Hernández.

“El ‘profe’ Roberto nos dice que no entremos en ese conformismo porque apenas va el primer juego, todavía tenemos todo el torneo por delante y sabemos que no va a ser fácil”, agregó.

A su vez, el defensor Aarón Barrera, dijo que la manera en la que ganaron a Dorados fue algo para destacar pero tampoco deben de relajarse.

“Siempre es importante empezar con el pie derecho y más que nada con un triunfo contundente en una cancha complicada, (pero) ya pensamos en Cafetaleros y el ‘profe’ nos ha hablado de no bajar la guardia y de no confiarnos y seguir en la misma idea de juego del ‘profe’ Roberto”, dijo el jugador que luce el número 104 en su espalda.

El joven zaguero también dijo estar ilusionado por lo que se vislumbra este semestre para Correcaminos y espera aportar su esfuerzo.

“Nos vamos a partir el alma en la cancha cada fin de semana”, afirmó.

Mientras tanto, el experimentado Iván Pineda se manifestó en el mismo sentido de sus compañeros y también se muestra entusiasmado por cumplir los objetivos del equipo.

“Era importante empezar con el pie derecho pues se había venido haciendo una pretemporada muy buena y nos dio mucho tiempo para adaptarnos a la idea y al trabajo que pedía el cuerpo técnico y queremos seguir cosechando triunfos y alcanzar las metas que tenemos”, apuntó el defensor que porta el número dos en su camiseta.

Pineda también reconoció que Correcaminos tiene cerca el problema del descenso, pero serán los buenos resultados los que irán marcando el rumbo de la salvación, además de pensar en el objetivo más alto.

“Es un reto y una meta que tenemos todos en este plantel y debemos seguir de la misma manera, seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora y tratar de ganar todos los partidos”, concluyó.

