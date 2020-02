02 de febrero del 2020 ¿Qué es el día capicúa?

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Aparte de que el día de hoy se festeja el Día de la Candelaria, donde las familias y los amigos se reúnen para ver el juego de la NFL: el Super Bowl 2020, es un día muy especial porque este domingo 2 de febrero de 2020, o 02/02/2020, se vivirá un fenómeno único, mejor conocido como día palíndromo o capicúa.

A comenzado a circular en Twitter el hashtag #PalindromeDay con motivo al 2 de febrero, pero a qué se refiere cuando se dice palíndromo cuando una palabra se lee exactamente igual de izquierda a derecha que de derecha izquierda.

Sin embargo, al referirnos a números, la forma correcta de denominarlo es capicúa.

Today’s date is a palindrome (whether it’s written with the date first or the month). This won’t happen again for 101 years 0202 2020 pic.twitter.com/gq7tLx9t1z

La Real Academia Española (RAE) explica que este término tiene su origen en la expresión catalana “cap i cua”, que significa “cabeza y cola”. Su significado se refiere a un número que permanece igual sin importar la dirección con la que se lea. Haz la prueba: hoy es 02/02/2020.

Ha despertado mucha curiosidad porque es una combinación que no se da muy a menudo, y muchos menos una combinación que se dé en todos los formatos posibles de lectura de fecha.

Happy Palindrome Date Day! In case you didn't know, today (as of this tweet) is the 2nd of February, 2020, oherwise written as 02-02-2020

Now read the numbers back to front, like manga.

You're welcome, and see you in 1010 years, 1 month and 1 day lol pic.twitter.com/nOMiCDrLAy

— Ation Mitihepi (@GreenMario17) February 2, 2020