Como ya es tradición, el Super Bowl se disputará hoy, día domingo, provocando una cantidad considerable de bajas laborales el día lunes, sobre todo en Estados Unidos.

Un estudio realizado por WorkForce Institute en 2019, alrededor de 17 millones de estadounidenses faltan al trabajo por la resaca tras el partido más importante de la NFL.

Además de un aumento considerable en el número de accidentes de tráfico, aumentando hasta un 41%, según los datos del New England Journal of Medicine, los cuales recabaron datos entre 1975 y 2001.

Un joven neoyorquino decidió traer esta conversación a internet, Frankie Ruggeri tiene 16 años y se encuentra harto de no poder disfrutar del partido a gusto porque al día siguiente debe de ir a clases.

Ante esto, ha decidido hacer una petición en Change.org, en donde solicita que la próxima edición del Super Bowl sea en un sábado.

El joven defiende su punto desde una vista meramente económica, dado que los domingos trabaja menos personas que los lunes, si el partido es llevado a cabo el sábado, habría una mayor cantidad de público potencial para poder verlo, por lo tanto, la NFL tendría mayores ingresos.

This teen thinks having the Super Bowl on Sundays is impractical because fans have to get up for school and work the next day, so he’s started a petition to change next year’s game to a Saturday. Tens of thousands of people have signed it so far. https://t.co/E4nj2fv8bh pic.twitter.com/bhjfl0XcPy

— CNN (@CNN) February 2, 2020