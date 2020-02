Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Como cada año el Super Bowl, suele ser un gran evento deportivo a nivel mundial, y dentro de este evento también se ha vuelto muy popular el Medio Tiempo de Pepsi, el cual año con año nos trae a alguna o algunas celebridades diferentes, para este 2020 el turno fue para Shakira y Jennifer Lopez quienes llevaron todo el poder latino a Miami.

Fue en el Hard Rock Stadium de Miami donde recibieron a San Francisco y a Kansas City para competir por el Super Bowl LIV, donde se decidirá d una vez por todas al mejor equipo de Norteamérica.

ASÍ SUCEDIÓ EL MEDIO TIEMPO

La primera que salió al escenario fue Shakira, interpretando los temas de ‘She Wolf’, ‘Whenever, Whatever’, ‘Ojos así’, ‘Chantaje’, e incluso ‘I Like it’, original de la rapera Cardi B, para cerrar su primera participación con ‘Hips Don’t Lie’ con el reguetonero Bad Bunny.

Jennifer, por su lado, inició cantando ‘Jenni From The Block’, ‘Get Right’, ‘Waiting for Tonight’ y junto a J Balvin, su invitado de honor, ‘Qué calor’, ‘Mi Gente’ y el tema ‘On The Floor’.

Finalmente, aparecieron juntas para cantar el tema ya clásico de Shak, ‘Waka Waka (Esto es África)’, y también se unieron para cantar ‘Let’s Get Loud’, de JLo.

El show estuvo lleno de pirotecnia y contó con un escenario 360° que utilizaron completamente sus artistas invitados. Nadie se quedó con ganas de verlas.

Otro de los detalles más especiales de la noche fue ver a Jennifer Lopez en una increíble rutina de baile que incluyó Pole Dance, además de una increíble Shakira montada en una batería dando tamborazos con todo el feeling.

Si se perdieron el #HalftimeShow (parte de JLO) aquí lo tienen. Aquí hace otra aparición Shakira. pic.twitter.com/CVThxsDmxL — (@M4NEUGLY) February 3, 2020

‘#HalftimeShow‘:

Por la presentación de los artistas latinos Shakira, Jennifer López, J Balvin y Bad Bunny en el medio tiempo del #SuperBowl pic.twitter.com/7SmYm03xpk — ¿Por qué es tendencia? (@EsTendencia_Ve) February 3, 2020

A mi me saldrá esta coreografía?

* lo intenta*

* llega la emme *

pic.twitter.com/vGzcn9keqO#HalftimeShow — Soy la del avatar (@SARLaInfanta) February 3, 2020

