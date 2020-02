¡increíble! Asiste al Super Bowl para dormirse

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El Super Bowl LIV se llevó a cabo el pasado domingo, en el cual se enfrentaron los 49ers de San Francisco contra los Chiefs de Kansas City, los cuales resultaron campeones.

Sin embargo, a pesar del entretenimiento del juego y de las grandes emociones que se presentaron durante el juego, un hombre fue captado por las cámaras mientras dormía en las gradas.

Las imágenes del video fueron compartidas por la reportera de deportes, Karisa Maxwell, quien mencionó solo se encontraban en el primer cuarto del partido y un hombre se encontraba dormido en el Super Bowl.

Muchos usuarios de las redes sociales reaccionaron ante este hecho, algunos de ellos mencionaron que cómo había sido posible que el hombre se quedara dormido a pesar de los gritos y la euforia de los asistentes, y no se dedicara a ver el partido, además de que seguramente había pagado miles de dólares para presenciar el juego.

Somehow, this man is sleeping through the #SuperBowl.

We’re still only in the first quarter. pic.twitter.com/erK0gfpqvQ

— Karisa Maxwell (@KarisaMaxwell) February 3, 2020