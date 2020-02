Con flores agradece a maestra al ser aceptado en universidad

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Después de ser aceptado en la universidad que él quería, un alumno se volvió viral en las redes sociales, a través de las imágenes difundidas en Twitter.

En el video aparece Max Pacheco, quien de forma efusiva agradece a su profesora de preparatoria por el logro.

Pacheco, el joven estudiante fue aceptado en el Instituto de Tecnología de Georgia, en Estados Unidos, así que la mejor manera de celebrarlo fue junto a la profesora que le ayudó.

En las imágenes se puede ver cómo el joven entra al salón con un ramo de flores y se lo entrega a la profesora.

“Hola, profesora Green. Le traigo una pequeña sorpresa”, dice el joven.

La profesora sorprendida le responde a qué se debe la sorpresa.

A lo que el joven le menciona que ha quedado elegido en la universidad.

“¡Entraste al Tecnológico de Georgia, Max! ¡Oh Dios mío! Sí entraste al Tecnológico de Georgia. ¿Te llamaron?”, se le oye decir a la profesora.

El joven le responde que sí que fue aceptado.

Ante el emotivo momento ambos se abrazan con gran felicidad.

El joven le señala que solo quería agradecerle y por eso acudió a darle la noticia.

El contenido fue difundido por el estudiante: «El sábado pasado tuve la suerte de haber sido admitido en Tecnológico de Georgia. Hoy en la escuela sorprendí a la profesora Green, una de las mejores maestras que yo he tenido y quien también escribió mi recomendación. Esta fue su reacción”, se lee en la publicación.

So this past Saturday I was blessed to have been admitted into @GeorgiaTech . Today in school I surprised Dr. Green, one of the best teachers I’ve had and the teacher who wrote my recommendation, with the news. This was her reaction 😊 pic.twitter.com/MuFYkG1SB9

— Max Pacheco (@cmaxpacheco) January 21, 2020