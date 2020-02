Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Chantal Martínez Díaz

El Director Regional de ASERCA, Florencio Antonio González de la Fuente, señaló que los pagos del ingreso objetivo a la cosecha otoño-invierno 2018-2019 de los productores agrícolas de Tamaulipas continúa y que hasta ahora la Federación ha traspasado 370 millones de pesos para ese fin, por lo que pidió paciencia para que concluya la dispersión de los que siguen pendientes y que ascienden a mil cien aproximadamente.

Hasta ahora, la Federación le ha dado trámite a 18 mil solicitudes de pago conforme fueron ingresándolas los productores y quienes tuvieron inconsistencias cuentan con las facilidades para subsanar la documentación faltante y volver a presentarlas.

Mencionó que tienen todo el mes de febrero para concluir los pagos, por lo que descartó que haya adeudos con los productores agrícolas.

El director regional de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA), que abarca los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, explicó que en el caso de la bodega “La Herradura” se han dispersado cuatro millones 140 mil pesos a los productores en su totalidad y ha quedado tramitada.

“A esa bodega le hemos generado cuatro millones 140 mil pesos. Siempre hay algún productor o alguien que no cumplió con algún requisito, a los que no cumplen se les da plazo de otros 20 días. Nosotros damos oportunidad para cumplir”, inclusive, sostuvo que no se les piden documentos que no debieran de tener como la identificación vigente y los comprobantes de facturas donde vendieron el grano, por lo que si queda alguien pendiente de tramitar, todavía pueden ingresar la solicitud.

Asimismo pidió tener un poco de paciencia y esperar a que se hagan los depósitos, sobre todo porque “el trámite no está cerrado, el dinero no está guardado y estamos en un periodo de pagos”.

Señaló que ya está tramitado el pago de los productores del norte de la entidad, recordó que resolver las solicitudes lleva un proceso aproximado de 15 días, considerando que los pagos los hace directamente la Tesorería de la Federación directamente a las cuentas de los productores, por lo que ya no hay intervención.

Reconoció que obviamente la gente quiere su dinero, pero también dijo que hay que considerar que es un trámite en proceso continuo, que requiere la revisión de solicitudes, viendo que toda la documentación esté bien y enviándolas a la Federación para el pago correspondiente.

“Para tener una idea, manejamos 18 mil solicitudes de ese tipo, entonces les comento que siempre se les paga a alguien al último, nosotros tramitamos primero en tiempo, primero en derecho y nosotros tramitamos conforme vayan llegando”.

