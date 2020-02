Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Recordando algunos cuestionamientos sobre su salud mental y física, nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que está completamente en forma y que solamente está “maduro” y no “viejo”.

«Dicen que el viejo, que ya el Presidente está cosechando, pues estoy maduro, eh, maduro, no viejo, no me afecta nada», dijo el Mandatario durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

«No tengo enemigos no quiero tenerlos, tengo adversarios, los corajudos son otros que andan de mal humor, pero yo ando muy contento bien y de buenas», comentó.

Además, AMLO señaló que esto solo es una respuesta hacia lo que sus adversarios asumen de él.

«No debemos meternos en eso, solo que tenga algún impedimento legal, pero si no lo tiene somos libres, si eso se demuestra sí, pero no por lo otro, porque yo también les digo sus cosas a mis adversarios, me piden que yo demuestre si ando acuerdo, ¿no?», dijo.

«Yo les llamo conservadores o fifís, o sea, todos tenemos derecho a expresarnos, claro, no enojarnos».

En octubre del año pasado, la Administración del Gobierno de López Obrador recibió una solicitud para de esa forma exigirle al Presidente una constancia psiquiátrica.

También, el mismo AMLO, reveló que anteriormente le llegó una solicitud anónima para que pudiera confirmar su salud general.

Comentarios