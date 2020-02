Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En redes sociales se han vuelto virales las declaraciones de Jennifer White, presidenta de Personas por el Trato Ético de los Animales, (PETA), donde aseguraba en cadena nacional que es ofensivo llamar ‘mascotas’ a los animales que viven en tu hogar.

La entrevista fue hecha en el programa Good Morning Britain y fue publicada por un usuario en Twitter el pasado martes cuatro de febrero. En la entrevista, la defensora de los animales aseguró que la palabra ‘mascota’ implica una posesión hacia el animal.

Animal welfare group PETA want people to refer to their pets as companions.@piersmorgan is not impressed! 😂😂 pic.twitter.com/BtVLAprwWY

— Good Morning Britain (@GMB) February 4, 2020