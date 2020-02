Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Nancy Pelosi, la líder de los demócratas dentro del Congreso de Estados Unidos, fue captada un papel que resultó ser una copia del discurso del presidente Donald Trump, en que se hablaba sobre el Estado de la Unión, razón por la que la Casa Blanca le ha respondido.

La presidente de la Cámara de Representantes, se encontraba a espaldas de Trump, y a un lado del vicepresidente Mike Pence durante una ceremonia que se realizó en el Capitolio, tomó el documento y lo ha destrozado a plena vista de todos.

“Lo rompí. Era lo más cortés, considerando la alternativa”, comentó Pelosi, cuando un periodista le cuestionó sobre su acción.

Cuando Trump llegó, éste ni siquiera la saludó, siendo que Pelosi fue quien encabezó su juicio político.

. @SpeakerPelosi tears up of State of the Union speech. #SOTU #SOTU2020 pic.twitter.com/sIpi4G7KsL

LA CASA BLANCA YA LE HA CONTESTADO

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la Casa Blanca, le respondió a Pelosi sobre la acción que hizo. En el tuit se puede leer:

“La oradora Pelosi acaba de romper: Uno de nuestros últimos aviadores sobrevivientes de Tuskegee. La supervivencia de un niño nacido a las 21 semanas. Las familias de luto de Rocky Jones y Kayla Mueller. La reunión de un miembro del servicio con su familia. Ese es su legado».

Speaker Pelosi just ripped up:

One of our last surviving Tuskegee Airmen.

The survival of a child born at 21 weeks.

The mourning families of Rocky Jones and Kayla Mueller.

A service member’s reunion with his family.

That’s her legacy.

— The White House (@WhiteHouse) February 5, 2020