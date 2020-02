‘A la chingada’ los pacientes foráneos: Martín Orozco

"No me gusta centralizarlo y de entrada arranco el día de hoy con decir no se centraliza el sector salud..."

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, inició el análisis para ver qué sistema de salud se van a seguir en el estado, luego de que no se llegó a un acuerdo con el gobierno federal.

«No me gusta centralizarlo y de entrada arranco el día de hoy con decir no se centraliza el sector salud. Dos, el análisis que empezamos el día de hoy con todo el sector salud de Aguascalientes lo terminaremos el día último de febrero para poder dar a detalle toda la dinámica; o bien, el sistema de salud que podamos implementar en Aguascalientes. Esto no esta tan fácil porque va mucho dependiendo en la parte de las corridas financieras y la otra hasta donde alcanza esa corrida con el tema de gratuidad”, comentó.

Resaltó que con el análisis, el ultimo día de febrero se determinará si le alcanza para tener un servicio de salud solamente estatal y a cuántas personas se puede atender; en este sentido, dijo que un gran costo del servicio de salud es la atención a pacientes foráneos.

“De entrada, un gran costo que tiene el servicio de salud del estado son dos rubros muy importantes, uno, es atención de casi el 25 por ciento de foráneos; o sea, estados que no son de Aguascalientes a la chingada. De entrada, si te quedas yo no puedo atender a estados, porque eso me lleva un costo aproximadamente de cerca del 25 por ciento y los afiliados al IMSS tienen sus clínicas”, comentó.

Preciso que la decisión se tomará en base a presupuestos

“La decisión se tomará en base a prepuestos y si yo gasto más del 20 por ciento de presupuestos con otros estados, pues órale ya cada quien los suyos, chavos, y si gasto en IMSS no me paga, también ya cada quien los suyos”, agregó.

Recalcó que de entrada el sigue bajo el esquema del Seguro Popular brindando la atención

“Nosotros vamos a trabajar solamente en base a Seguro Popular y solamente pido a los Aguascalentenses que me den la oportunidad de aquí al día último para tomar una decisión responsable”, dijo.

Explicó que él sigue manejando sus presupuestos normales en salud en base a aproximadamente 4 mil millones de pesos.

Con información con: excelsior.com

Comentarios