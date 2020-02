Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Moscú, 6 Feb (Notimex).- Tres tripulantes de la Estación Espacial Internacional (EEI) regresaron este jueves a la Tierra a bordo del módulo de descenso de la nave espacial rusa Soyuz MS-13, informó el Centro de Control de Misión de Rusia.

Se trata del cosmonauta ruso Alexánder Skvortsov, y los astronautas el italiano Luca Parmitano (de la Agencia Espacial Europea) y la estadounidense Christina Koch (de la NASA), miembros de la 61 expedición, destacó la cadena RT.

Koch es la primera mujer en pasar el mayor tiempo, en días consecutivos, en el espacio con 328, luego de romper el récord mundial de la astronauta retirada Peggy Whitson, de 288 días.

Ademas, Koch participó en octubre pasado, junto a la astronauta Jessica Meir, en la primera caminata espacial de un equipo solo de mujeres, y que se prolongó durante más de siete horas.

La cápsula recuperable de la nave tocó tierra este jueves a las 9:12 GMT a unos 150 kilómetros al sureste de la localidad de Zhezkazgán, en Kazajistán.

RECORD BREAKER: NASA astronaut Christina Koch, who spent nearly 11 months in orbit on the longest spaceflight by a woman, lands safely in Kazakhstan. https://t.co/PoDyJTqqEB pic.twitter.com/imz94rXkx4

— ABC News (@ABC) February 6, 2020