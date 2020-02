Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Fue apenas un par de días después del Show de Medio Tiempo del Super Bowl, que Shakira compartió por medio de sus redes la forma de bailar “champeta”, para así lanzar su #ChampetaChallenge, que ya se ha vuelto viral en Tik Tok.

En el video que Shakira subió a su Instagram, se puede ver cómo ensayó para el Super Bowl, en donde además nos enseña cómo se baila la “champeta” y fue así que lanzó y surgió el reto.

Aquí les mostramos como bailar la champeta del Halftime Show de la Super Bowl!

This is how to learn the champeta we danced at the #SuperBowl #Halftime show! pic.twitter.com/mNgPiNwr3q

— Shakira (@shakira) February 4, 2020