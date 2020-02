Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El influencer, James Potok, se encontraba en un avión en pleno vuelo, cuando de pronto dijo que necesitaba que aterrizaran debido a que había sido contagiado de coronavirus, solo que esto solo fue una broma.

El joven se encontraba en el vuelo rumbo a Montego Bay, Jamaica, el cual tenía dos horas de haber despegado de Toronto, Canadá, pero al momento en que James avisó de su “contagio”, los pilotos de la compañía WestJet, tuvieron que verse en la necesidad de regresar a Toronto.

Al llegar al Aeropuerto Internacional Pearson, James, reveló que todo se trataba de una broma, mientas éste se estaba grabando con su cámara.

“¿Me prestan su atención, por favor? Acabo de regresar de la provincia de Hunan [en China], la capital del coronavirus y no me siento muy bien. Gracias”, dijo Potok.

Las asistentes de vuelo tuvieron que seguir el protocolo que se les enseñó ante esta pandemia, la cual fue darle un cubrebocas y guantes, para que finalmente terminara siendo una broma de mal gusto.

WestJet flight to Jamaica was turned around halfway there when a 29 year old man announced that he had the Corona Virus … It appears to be a prank …250 passengers were standed in Toronto as well as others in Montego Bay , Jamaica pic.twitter.com/obscZav4FJ

— Gerald Frank (@drgeraldfg) February 4, 2020