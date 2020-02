Abogada culpa a mujeres por abuso sexual

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Durante el juicio en contra del agresor sexual Harvey Weinstein su defensa ha llamado a testificar a una experta en psicología, la cual dijo que al paso del tiempo la memoria se debilita y es susceptible a crear recuerdos falsos.

En frente de la Suprema Corte de New York, la psicóloga Elisabeth Loftus ha asegurado que la memoria puede verse afectada por el consumo de alcohol y drogas, así como la cobertura mediática y los interrogatorios.

“Con el paso del tiempo, la memoria se hace cada vez más débil y se vuelve más vulnerable a informaciones posteriores al evento”, manifestó.

La defensa del productor ha utilizado como argumento que las seis mujeres que lo acusan de acoso sexual y violación en realidad consintieron las relaciones, inventaron o tergiversaron los hechos, para así poder aprovecharse del empresario.

Esto coincidió con la publicación hecha por “The New York Times” donde se entrevista a Donna Rotunno, abogada de Weinstein, quien declaro que nunca había sido asaltada sexualmente, ya que evita ponerse en una situación vulnerable.

“Nunca he bebido demasiado, nunca he ido a casa de alguien que no conociera, nunca jamás me he puesto en una situación vulnerable”.

Para la abogada las mujeres deben encontrarse conscientes de lo que puede suceder en la casa de un hombre después de cenar y beber.

“Las mujeres deben ser muy claras sobre sus intenciones, deben estar muy preparadas ante las circunstancias a las que se ponen y en ningún momento deben tomar los mismos riesgos que toman los hombres”.

Porque, opinó, es “fácil” que después de que dos personas sostengan una relación sexual “un día después, dos días después, cinco días después o 27 años después, una de ellas diga: ¿sabes que eso no fue lo que pasó?”.

Con información de: yucatan.com.mx

