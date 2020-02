Grupo de veganos pasean lechugas en lugar de perros

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En china, se superó la realidad a la ficción, pues un grupo de personas, decidió sacar a pasear lechugas en lugar de perros, y esto se ah echo moda viral entre los veganos.

Esta tendencia se ha hecho muy popular entre los jóvenes veganos. Según el psicólogo Juan Tranquilidad, quien dice que: “es una magnífica terapia anti estrés, debido a que pasear lechugas en vez de perros son todos ventajas”.

“Las verduras son mejores que los perros ya que no ladran y no empiezan peleas con otras verduras. Ni siquiera necesitan alimentación y no dejan el recado en el pavimento”.

“Es un medio de escape para huir de la depresión y la soledad, me siento libre, sin ataduras, dar un paseo con él y regresar me pone las pilas al 100%”. Nos cuenta un estudiante Vegano. Y otro joven añade: “Si veo que ha llegado en buenas condiciones, lo lavo un poquito y entra en el menú de la cena, ¡que queremos más!”. Nos comenta con los brazos en alto.

Por otra parte, los jóvenes lo hacen también para desarrollar su vida social. Lui Ja Chen, de 17 años, comentó: “Siento que puedo transferir mis pensamientos negativos acerca de mí mismo al repollo, ir a dar un paseo con él y regresar a casa sintiéndome mejor acerca de mí mismo”.

De igual forma, otro de los jóvenes también se animó a dar su opinión: “Si veo a alguien en la misma condición mía, es fácil empezar una conversación. Los repollos son mejores que los perros ya que no ladran y no empiezan peleas con otras verduras. Ni siquiera necesitan alimentación y no dejan lío en el pavimento”.

Con información de: abcdario.com

Comentarios