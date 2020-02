Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Ayer viernes tuvo lugar la primera superluna del 2020, la cual ha sido denominada como “Luna de Nieve” y pudo ser vista desde el día de ayer y hasta el próximo lunes, aquí te diremos dónde y a qué hora podrás verla en su máximo esplendor.

Para que no te pierdas de este gran espectáculo, te sugerimos que te hagas un espacio para que lo veas en tu máximo apogeo el próximo domingo 9 de febrero a la 1:33 horas de la madrugada de México (zona sur).

Es recomendable verlo en lugares con muy poca luz artificial, además, recuerda tomar tus precauciones, abrigarse bien y prepara tu cámara para tomar algunas fotos.

Las tradiciones chinas marcan que la superluna de febrero marca el fin de las celebraciones del Año Nuevo Chino, además de coincidir con el Magha Puja, un festival budista muy importante.

What’s happening in the night sky this month?

• Mercury is on the rise

• Mars dons a lunar disguise

• Betelgeuse has a big surprise?

See what’s up for February: https://t.co/yrhmbYxuUP pic.twitter.com/fxFQXWNa5h

— NASA (@NASA) February 4, 2020