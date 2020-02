Lyl Wayne domina listas de reproducción del mes de Enero

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

México, 8 Feb (Notimex).– El rapero estadounidense Lyl Wayne se colocó en el primer lugar de la lista de los 200 álbumes más escuchados durante la semana que comprendió del 31 de enero al 6 de febrero de 2020 con su producción titulada “Funeral”.

Según la lista compartida por el sitio Rolling Stone, la producción lanzada por Wayne el pasado 31 de enero, logró vender más de 99 mil unidades de álbum, toda vez que posicionó “I Do It”, “Mahogany” y “Mama Mia” como los temas más populares de su producción discográfica.

Dentro de los 200 álbumes más escuchados también se encuentran los discos “Please Excuse Me For Being Antisocial” de Roddy Ricch y “Music To Be Murdered” del cantante Eminem, los cuales se posicionaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Entre las producciones discográficas que ingresaron a la lista, la producción “High Road” de Kesha, debutó en el lugar número cuatro, mientras que “Untrapped” de Yo Gotti, con más de 24 mil unidades de disco vendidas, se adentró con la posición número 10.

Por otra parte, el cantante Louis Tomlinson, exintegrante de la agrupación británica One Direction, entró al conteo en el sitio número siete, esto gracias a su primer álbum en solitario titulado “Walls”, en tanto que su excompañero Harry Styles, con ocho semanas en la lista, se encuentra en el lugar número 13 con “Fine line”, álbum del que se desprenden los temas “Adore You” y “Falling”.

La cantante Taylor Swift mantiene tres de sus álbumes dentro de los 200 más escuchados; “1989”, lanzado en octubre de 2014, se posiciona en el lugar número 65, mientras que “Reputation” se coloca en el sitio 73 y “Red” en el 146.

