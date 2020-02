Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Sarah Cawte es una reportera del canal de televisión australiano Nine News, se encontraba grabando un reportaje sobre la seguridad al momento de encontrarse frente a una serpiente, esto mientras cargaba a una serpiente cargada en su cuello.

De pronto, Cawte gritó al ver como la serpiente mordió su micrófono, pero un hombre detrás de cámaras le dijo que no tenía nada de qué preocuparse, ya que, si no se movía, no le pasaría nada.

La reportera, visiblemente nerviosa supo mantener su compostura y seguir con su reportaje, afortunadamente logró terminar su reportaje sin que la serpiente la atacara.

An Australian reporter screamed after a snake, draped around her shoulders, repeatedly struck at her microphone 🐍

For more world news, head here: https://t.co/ykoGZGdRPI pic.twitter.com/aGuXw8ukqu

— Sky News (@SkyNews) February 6, 2020